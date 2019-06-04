موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة

قالت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، أن صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة القاهرة ستكون يوم غداً الأربعاء الموافق 5 يونيو/حزيران 2019 في تمام الساعة 5:18 صباحاً.

وأضافت دار الإفتاء في بيان لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن صلاة العيد في القاهرة، تحين في الخامسة و18 دقيقة.

وقالت دار الإفتاء، أن صلاة عيد الفطر سنة مؤكدة، ووقتُ صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاةٌ ذات سبب فلا تُراعَى فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة، أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة وهو الوقت الذي تحلُّ فيه النافلة ويمتدُّ وقتُها إلى ابتداء الزوال.

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وتشهد بعد الدول اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء، الموافق 4 يونيو، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وأعلن بيان من الديوان الملكي السعودي عن المحكمة العليا في السعودية، الاثنين، عن ثبوت رؤية شهر شوال، مما يعني أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.كما أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1440هجرية في الإمارات أن الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.