أمير جازان ينقل تحيات «القيادة» للقطاعات العسكرية بالمنطقة

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، مديري الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس المنطقة ورجال الأعمال وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين وقادة وضباط القوات العسكرية المرابطة بالمنطقة وجمعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك‪‪ .

وبادل أمير المنطقة، الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع، رافعًا التهنئة الصادقة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان بهذه المناسبة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وهنّأ الأمير محمد، القيادة الرشيدة بما تحقق من نتائج ونجاح للقمم الثلاث «الخليجية والعربية والإسلامية » التي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين.

ونقل أمير المنطقة، تحيات القيادة الرشيدة لمختلف القيادات والقطاعات العسكرية بالمنطقة مبرزًا ما يبذلونه من جهود ومهام للدفاع عن الدين والوطن راجيًّا العون والتوفيق للجميع، وشدَّد على أهمية الدور المناط بالمواطن في حفظ الأمن والتعاون مع الجهات والقطاعات الأمنية والخدمية، وقد تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة أمير المنطقة.