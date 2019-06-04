أمير تبوك يدعو لاستغلال عيد الفطر لمضاعفة الألفة والمحبة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، بقاعة الاستقبالات بالقصر الحكومي جموعًا من أهالي المنطقة وكبار ضباط القوات المسلحة بالشمالية الغربية وقادة الأفرع الأمنية بالمنطقة ومديري الادارات الحكومية، الذين عبَّروا عن تهانيهم بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، رفع أمير المنطقة باسمه وباسم أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ولأبناء المملكة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى العلي القدير أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها.

ونوه الأمير فهد بخطة موسم العمرة هذا العام التي سهَّلت على زوَّار بيت الله تأدية مناسك العمرة بكل يسر وسهولة في جو من الطمأنينة والخشوع والأمن والأمان .

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وأكد أمير المنطقة، حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على متابعة خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتجنيد مختلف الإمكانات البشرية والمادية.

وقال: «العيد مناسبة عظيمة تزيد من الألفة والمحبة بين الناس وعلى الجميع اغتنام هذه الفرصة العظيمة وحث الأسر على الاستمتاع بيوم العيد».

وتناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه أمير تبوك بهذه المناسبة، وقد حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني .