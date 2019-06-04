أمير الجوف يعايد نزلاء دار الرعاية الاجتماعية

أجرى أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، زيارة معايدة لنزلاء دار الرعاية الاجتماعية بمدينة سكاكا.

كان في استقبال الأمير فيصل، مدير الدار محمد بن بستان العنزي؛ حيث بادل النزلاء التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًّا الله عز وجل لهم بالتوفيق، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

واستمع أمير المنطقة، لمطالبهم خلال الزيارة، مؤكدًا أنّها تحظى باهتمامه الشخصي.

وكان الأمير فيصل ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، قد رفعا أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الأمير ونائبه في برقيتين رفعاها للملك: «يطيب لنا بهذه المناسبة المباركة أن نرفع لكم - أيدكم الله - باسمنا ونيابة عن أهالي منطقة الجوف أسمى آيات التهاني والتبريكات، ونسأل الله عز وجل أن يديم عزكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة - حفظكم الله».