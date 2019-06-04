أمير الرياض يهنئ العلماء في منازلهم بعيد الفطر.. ويؤكّد تلاحم المملكة

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في قصر الحكم، اليوم الثلاثاء، الأمراء وفضيلة العلماء، وكبار مسؤولي منطقة الرياض، وكبار ضباط القوات المسلحة، والحرس الوطني، والأمن العام، وحرس الحدود، وقوات الأمن الخاصة، والدفاع المدني، والمرور، وجمعًا من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، بادل الأمير فيصل التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعيًّا الله العلي القدير أن يعيدها على أبناء المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد الأمير، مبدأ التلاحم الذي تسير عليه المملكة من منهجيتها في الشريعة الإسلامية السمحة وما تمثله هذه اللقاءات من شعور وطني يبعث في النفوس السعادة .

بعد ذلك، تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة أمير منطقة الرياض.

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حضر الاستقبال الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري والأمراء .

كما حضر الاستقبال، وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ووكلاء إمارة منطقة الرياض المساعدين ومديرو العموم.

وأجرى الأمير فيصل زيارات للعلماء في منازلهم، هنّأهم خلالها بعيد الفطر المبارك، سائلًا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يعيده عليهم بالخير والبركات.

وكان أمير المنطقة قد زار كلًا من مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ورئيس المحكمة العليا غيهب الغيهب، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ورئيس محكمة الاستئناف سلمان النشوان.