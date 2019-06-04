بالصور.. ولي العهد يستقبل عددًا من كبار قادة وزارة الدفاع

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بحضور الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، صباح اليوم الثلاثاء، في قصر الصفا بمكة المكرمة، كلًا من مساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، استقبل سمو ولي العهد كذلك، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي والمستشار بمكتب وزير الدفاع، مدير إدارة الشؤون الخاصة بمكتب وزير الدفاع خالد الريس، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفريق عيد الشلوي، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع، الذين قدموا للسلام على سمو ولي العهد وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

ونقل سمو ولي العهد، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية وتهانيه لهم بعيد الفطر المبارك.