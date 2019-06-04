السعودية اليوم / عدسة " واس " ترصد مظاهر فرحة أطفال جازان بالعيد



جازان 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

رصدت عدسة وكالة الأنباء

وشهدت ساعات الصباح الأولى توافد جموع الأطفال مع آبائهم وإخوانهم وذويهم إلى مختلف مصليات العيد بالمنطقة، وقد ارتسمت على وجوههم فرحة العيد وبهجته .

// انتهى //

13:55ت م

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جازان 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس " ، اليوم مظاهر فرحة الأطفال وابتهاجهم في منطقة جازان بمناسبة عيد الفطر للعام الحالي.وشهدت ساعات الصباح الأولى توافد جموع الأطفال مع آبائهم وإخوانهم وذويهم إلى مختلف مصليات العيد بالمنطقة، وقد ارتسمت على وجوههم فرحة العيد وبهجته .// انتهى //13:55ت م0077

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