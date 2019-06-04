السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يهنئ سمو رئيس لجنة الحج المركزية بحلول عيد الفطر



المدينة المنورة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة ،التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، بمناسبة حلول عيد الطر المبارك .

وقال سموه في برقية بهذه المناسبة : " نهنئ سموكم بمناسبة نجاح الخطط الأمنية والمرورية خلال موسم العمرة وشهر رمضان المبارك لهذا العام بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - القاضة بتوفير كافة الإمكانات للمعتمرين وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتسنى لهم أداء العمرة والزيارة في أمن وطمأنينة من خلال منظومة كاملة من الخدمات والتسهيلات التي تشترك في تقديمها كافة أجهزة الدولة ،كما يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين ".

// انتهى //

13:52ت م

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