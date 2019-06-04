السعودية اليوم / وكيل إمارة القصيم يعايد المرضى المنومين في مستشفى بريدة المركزي



بريدة 1 شوال 1440 هـ الموافق 4 يونيو 2019 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى بالمنطقة ، قدم وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، التهنئة للمرضى المنومين بمستشفى بريدة المركزي ، بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وتمنى الوزان خلال الزيارة للمرضى اليوم الشفاء العاجل ، فيما قدم لهم الهدايا .

رافق وكيل الإمارة خلال الزيارة أمين عام لجنة أصدقاء المرضي ببريدة سعود الفدا ، وعضو اللجنة الدكتور سليمان العييري ، وعدد من أصدقاء المرضى ، ونائب مدير مستشفى بريدة المركزي ممدوح بن محمد العنزي ، ومدير شرطة المنطقة العميد علي القحطاني.

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13:37ت م

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