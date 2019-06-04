

الدمام 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية؛ وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه المهنئين من الأهالي ومشايخ القبائل والمسؤولين ورؤساء المراكز؛ بعيد الفطر المبارك، وذلك بمقر الضيافة بالمحافظة.

// انتهى //

13:22ت م

0068





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خلال استقباله الأهالي .. سمو محافظ حفر الباطن يبادلهم التهاني بحلول العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.