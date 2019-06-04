

عرعر 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم احتفاء الأهالي بعيد الفطر المبارك، وذلك بقصر الإمارة بمدينة عرعر .

وفور وصول سموه مقر الحفل عُزف السلام الملكي ، ثم بدء الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى الدكتور عواد الذايدي كلمة الأهالي رفع خلالها التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة من كل سوء, وأن ينصر ويمكن جنودنا بالحد الجنوبي .

ثم ألقى الشاعر عقاب الربع قصيدة شعرية بهذه المناسبة .

أثر ذلك شارك سمو أمير منطقة الحدود الشمالية المواطنين العرضه

حضر الحفل وكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ومديرو الإدارات الحكومية من مدنين وعسكريين وجمع من أهالي المنطقة .

// انتهى //

13:03ت م

0064



عرعر 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم احتفاء الأهالي بعيد الفطر المبارك، وذلك بقصر الإمارة بمدينة عرعر .وفور وصول سموه مقر الحفل عُزف السلام الملكي ، ثم بدء الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى الدكتور عواد الذايدي كلمة الأهالي رفع خلالها التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة من كل سوء, وأن ينصر ويمكن جنودنا بالحد الجنوبي .ثم ألقى الشاعر عقاب الربع قصيدة شعرية بهذه المناسبة .أثر ذلك شارك سمو أمير منطقة الحدود الشمالية المواطنين العرضه السعودية حضر الحفل وكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ومديرو الإدارات الحكومية من مدنين وعسكريين وجمع من أهالي المنطقة .// انتهى //13:03ت م0064

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يرعى احتفاء الأهالي بعيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.