السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يزور شرطة المنطقة ويبادلهم التهنئة



سكاكا 01 رمضان 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم مديرية شرطة منطقة الجوف.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المديرية، مدير شرطة منطقة الجوف المكلف العميد علي بن عواد الشراري وكبار الضباط، حبث بادلهم سموه التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.

كما قلّد سموه خلال الزيارة مدير إدارة المتابعة بشرطة المنطقة العميد ضافي عقيل الشراري رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم.

وعد الشراري الترقية حافزا له لمضاعفة الجهد لخدمة الدين والقيادة والوطن.

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12:53ت م

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