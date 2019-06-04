اجتماعي / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يشارك "أيتام المنطقة" فرحة العيد



عرعر 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، بمعايدة أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة وهنأهم بعيد الفطر المبارك, سائلا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية والسلامة فيما بادل الأيتام سموه التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك, معربين عن فرحتهم بزيارة سموه في هذا اليوم البهيج.

وثمن رئيس مجلس الإدارة سلطان بن حمود الرويلي الجهود التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز لدعم جمعية الأيتام بعرعر، والعناية بالأيتام وحرصه على تلمس احتياجاتهم ودعمهم معنويا وماديا.

يذكـر أن جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر ترعى 1040 يتيماً و 337 أرملة داخل مدينة عرعر، وتقدم لهم الرعاية اللازمة والدورات التطويرية.

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12:05ت م

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