السعودية اليوم / سمو أمير الجوف وسمو نائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك



سكاكا 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بقصر سموه بمدينة سكاكا اليوم ، جموعاً من المواطنين وأهالي وعمد الأحياء وأعضاء مجلس المنطقة الذين قدموا للسلام على سموهما وتهنئتهما بعيد الفطر المبارك.

كما استقبل سموهما، رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف الشيخ زياد بن محمد السعدون، ورؤساء المحاكم الشرعية والإدارية وعدداً من القضاة، وكبار ضباط الأمن العام وقادة القطاعات العسكرية ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.

وبادل سموهما الحضور التهنئة بهذه المناسبة المباركة، داعين الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكلاء الإمارة.

//انتهى//

11:40ت م

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