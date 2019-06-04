تنظيم الكهرباء : التعويض عن تلفيات انقطاع التيار ليس من اختصاصنا

2019-06-04

متابعات الخليج 365 -الرياض

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء أنها ليست مسؤولة عن صرف تعويضات أو تقديرها عن التلفيات الناتجة عن انقطاع لتيار الكهربائي عن عدد من المشتركين.

ولفتت الهيئة في معرض ردها على عدد من الاستفسارات التي تلقتها من مواطنين تضرروا من انقطاع التيار إلى أنها جهة تنظيمية وأن الجهة المنوطة بهذا الأمر هي لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء.

وقالت الهيئة : إن التعويض عن تلف الأجهزة أو أية تعويضات مادية أخرى من اختصاص لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء – وهي لجنة شبه قضائية مستقلة- على الأرقام التالية 0112019145 -0112019149 أو البريد [email protected] ، كما يمكنك زيارة موقع اللجنة الإلكتروني (هنا).

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يذكر أن المادة الثالثة عشرة من نظام الكهرباء حددت اختصاصات لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء بالفصل فيما يأتي:

‌أ- المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ في صناعة الكهرباء. ب- النزاع بين الأشخاص المرخص لهم. ج- النزاع بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر. ‌د- أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية له أو تنظيم الهيئة.

وحددت المادة الخامسة عشرة من النظام العقوبات التي توقع على من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه أو تنظيم الهيئة، كما نصت هذه المادة على فرض الحراسة على نشاط أي شخص مرخص له، ومع أنه جعل للهيئة حق اتخاذ هذا الإجراء ابتداءً إلا أنه أوجب أن يحال قرار الهيئة بهذا الشأن بصورة عاجلة لا تتعدى ثلاثين يوماً إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء.