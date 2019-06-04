صفقة القرن مجدداً.. كوشنر يكشف موقف إقامة دولة للفلسطينيين

2019-06-04

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

استعرض جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، عدداً من المحاور الرئيسية لخطة السلام في الشرق الأوسط، والتي صاغها بنفسه خلال السنوات القليلة الماضية.

وكشف جاريد كوشنر عن بعض الملامح لتلك الخطة، والتي تُعرف في وسائل الإعلام العالمية باسم “صفقة القرن”، وذلك خلال لقاء إعلامي أبرزته شبكة بلومبيرغ الأمريكية.

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لا دولة للفلسطينيين

قال صهر دونالد ترامب ومستشاره البارز جاريد كوشنر: الفلسطينيون ليسوا قادرين بعد على حكم أنفسهم، رافضًا أن يعدهم بدولة مستقلة في خطة السلام بالشرق الأوسط التي طال انتظارها في البيت الأبيض.

وأضاف كوشنر في مقابلة على قناة HBO أذيعت، أمس الأحد: “الأمل هو أن يتمكنوا بمرور الوقت من الحكم”.

وفي المقابلة، انتقد كوشنر مرارًا الزعماء الفلسطينيين، وقال: “هناك بعض الأشياء التي حققتها الحكومة الفلسطينية الحالية بشكل جيد، وهناك بعض الأشياء التي تفتقر إليها”.

وتابع: “أعتقد أنه من أجل أن تكون المنطقة قابلة لجذب الاستثمار في مختلف الصناعات والبنية التحتية وخلق فرص عمل، فأنت بحاجة إلى نظام قضائي عادل، وتحتاج إلى حرية الصحافة والتعبير، بالإضافة إلى التسامح لجميع الأديان”.

تخفيضات المعونة

وبرر كوشنر تخفيض الولايات المتحدة للمعونات التي اعتادت منذ زمن طويل منحها للفلسطينيين، حيث قال إن القيادة هي التي يقع عليها اللوم بشأن قرارات ترامب بقطع المساعدات الأمريكية عن الأراضي الفلسطينية وإغلاق مكتبهم الدبلوماسي في واشنطن.

وأشار كوشنر إلى أن هذه التحركات كانت عقابًا على الانتقادات الفلسطينية لهذه الخطوة، وهو الأمر الذي رأته الولايات المتحدة مناسبًا لسياساتها.

وقال: “إن الإجراءات التي اتخذناها كانت لأن المساعدات الأمريكية ليست من الحقوق الفلسطينية.. إذا اتخذنا قرارات معينة – سمحنا لها كدولة ذات سيادة، باحترام حقوق دولة ذات سيادة أخرى – وتعرضنا للانتقاد من جانب تلك الحكومة، فإن الرد لن يكون هناك استمرار في المساعدات”.