تغريدة الملك سلمان تحقق 125 ألف رتويت خلال 6 ساعات

2019-06-04

متابعات الخليج 365 -الرياض

حققت تغريدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي هنأ فيها الأمة الإسلامية أكثر من 125 ألف عملية إعادة تغريد خلال 6 ساعات.

وتحظى تغريدات الملك سلمان باهتمام واسع من قبل مستخدمي تويتر في المملكة والعالم حيث يتم التفاعل معها وإعادة تغريدها والتعليق عليها على نطاق واسع.

وكتب الملك سلمان مغردًا بعد ثبوت رؤية هلال شوال ليلة أمس : أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك”.

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وكانت التغريدة السابقة التي كتبها الملك سلمان يوم 31 مايو الماضي حققت قرابة 200 ألف إعادة تغريد حيث جاء فيها : ” نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا.”