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أمير الرياض يعايد المفتي في منزله
متابعات الخليج 365 - واس
قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم بزيارة لأصحاب الفضيلة العلماء في منازلهم، هنأهم خلالها بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يعيده عليهم بالخير والبركات.
وكان سموه قد زار كلاً من سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ومعالي رئيس المحكمة العليا الشيخ غيهب الغيهب، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز ال الشيخ، ومعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند ، ورئيس محكمة الإستئناف الشيخ سلمان النشوان.
رافق سموه خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
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