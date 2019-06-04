وزير الداخلية يستقبل رجال مهام أمن العمرة

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتقديرهما لجهود رجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة – المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة لعام 1440 هـ – بنجاح الخطة الأمنية التي تم تنفيذها ، خلال شهر رمضان المبارك ، للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين ، وذلك خلال استقبال سموه لهم في مكة المكرمة.

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كما نقل سموه تهنئة القيادة الحكيمة لقادة القطاعات الأمنية ومنسوبيهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجهاً بنقل التهنئة لجميع منسوبي القطاعات الأمنية ضباطاً وأفراداً ، ومهنئاً الجميع بالمستوى المتميز من الأداء في تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية خلال الشهر الفضيل.

حضر الاستقبال معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة .