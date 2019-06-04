والد الطفل مهند عبر«الخليج 365»: أناشد المقام السامي التكفل بعلاج طفلي

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - هاني الثبيتي:

العين بصيره واليد قصيرة ، بهذه العبارة التي تحمل بداخلها الكثير من الألم ، بدأ والد الطفل مهند القرشي حديثه لـ”الخليج 365 “قائلا: ابني تعرض لمرض غامض عبارة عن إرتخاء بالعضلات قبل حوالي شهرين ونحن في محافظة جدة، مما استدعى ادخاله مستشفى المساعدية للولادة والأطفال ، ومن هنا بدأت قصة معاناته كما رواها.

أورد الأب: “كنت قادماً من محافظة الطائف للتنزه، ولاحظت حينها تغيرات بحالة ابني مما استدعاني على الفور نقله لمستشفى المساعدية للولادة والأطفال حيث قام الأطباء بعمل الإجراءات الازمه له والفحص السريري له، وأخباري بأن مهند يجيب أن يبقى تحت الملاحظة لسوء حالته الصحية، فقمت باستكمال الأوراق والموافقة على ذلك خوفاً على حياة ابني.

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واكمل القرشي: قام الفريق الطبي بالمستشفى تلك الليلة بأخذ عينات من الدم لإجراء التحاليل، وأرسال جزء منها خارج المستشفى لمعرفة ما يعاني منه ابني، وانتظرت فترة من الزمن لحين وصول التحاليل التي أجريت له وقد تبين حينها بأنه مصاب بمرض ارتخاء العضلات.

واستطرد: قمت بإرسال تقارير ابني لوزارة الصحة، وانتظرت قرابة شهر، عقبها وردني إتصال يفيد بأن وزارة الصحة رفضت علاجه لأنه لا يتوافق مع الشروط، وحين الاستفسار عن معنى ذلك كان الرد بأن ابني ظهر عليه المرض وهو صغير وأنه على جهاز التنفس ، كما أن علاجة مكلف على وزارة الصحة ، حيث جعلني الرد أقف في حيرة من أمري هل يعقل أن يكون العلاج لفئه دون الأخرى مع أن العلاج متوفر لجميع الفئات دون استثناء .

واختتم القرشي: قمت بمخاطبة الشركة المصنعة الدواء وأفادوني بأن قيمة العلاج باهضة وليس بإمكاني دفعها ومن خلال منبر الخليج 365 أناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالتكفل بعلاج ابنه ، حيث أني من سكان محافظة الطائف ، وكل يوم أتكبد عناء السفر لمحافظة جدة من أجل الاطمئنان على صحة ابني .