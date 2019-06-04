اللوائح المنظمة لصرف المساعدة المقطوعة، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن أسماء المستفيدين من المواطنين السعوديين من الضمان الاجتماعي المساعدة المقطوعة، والمساعدة المقطوعة من البرامج الهامة التي يقوم بتقديمها الضمان الاجتماعي المقطوعة، ويهدف البرنامج إلى تحسين ظروف المعيشة للأسر محدودة الدخل وإصحاب معاش الضمان والمطلقات والأرامل، ومن خلال موقع نجوم مصرية نعرض لكم شروط الحصول على المساعدة المقطوعة والاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية، جميع المواطنين في المملكة يمكنهم معرقة الاستحقاق الخاصة بهم عن طريق متابعة الحسابات البنكية الخاصة بهم أو من خلال الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واستعلام عن المقطوعة عن طريق رابط الاستعلام عن المقطوعة أو الاتصال على خدمة العملاء الوحيد 19911 لمعرفة كل الاستفسارات الخاصة بالأموال المتعلقة بالمقطوعة.

اللوائح المنظمة لصرف المساعدة المقطوعة

يتم معاملة المتقدم للبرنامج وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي مثل الدخل، والعمالة، والسجلات التجارية.

لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الاجتماعي بذلك.

يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً.

إمكانية صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان.

يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت أن يقوم بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة.

الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة 1440

الأرملة ومعها أبناء.

المرأة المهجورة ومعها أبناء.

المرأة المطلقة ومعها أبناء.

المرأة غير القادرة عن العمل.

الرجل غير القادر عن العمل.

الأشخاص المعوقون بشكل دائم أو مؤقت.

من لا يتجاوز سنهم 35 عام.

من ليس لديهم دخل، ومن محدودي الدخل.

شروط وضوابط المساعدات المقطوعة

أن يكون المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عاطل عن العمل

أن يكون المتقدم موظف أعزب محدود الدخل، يقل راتبه عن 3000 ريال

أن يكون المتقدم موظف متزوج ويكون راتبه اقل من 8680 ريال.

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