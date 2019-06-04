شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يعايد المرضى المنومين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جيزان) عايد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اليوم، المرضى المنومين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان. عايد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اليوم، المرضى المنومين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان. واستمع أمير جازن لشرح مفصل من مساعد المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عراجي النعمي والقائمين على المستشفى عن مشروعات صحة جازان والخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم بالمنطقة وسير العمل بمستشفى الأمير محمد بن ناصر وإمكاناته المادية والبشرية. وشملت زيارة الأمير محمد بن ناصر مختلف الأقسام وقدم التهنئة للمرضى المنومين بمناسبة عيد الفطر المبارك, سائلاً الله تعالى أن يمُنَّ على الجميع بالصحة والسلامة، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الجميع باليُمن والبركات.



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