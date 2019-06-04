شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 ( الدمام )

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز المهنئين بعيد الفطر المبارك بمقر ديوان الإمارة بالدمام .

وحضر الاستقبال عدد من الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة وعدد كبير من أهالي المنطقة الشرقية.