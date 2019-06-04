شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 ( الدمام )استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز المهنئين بعيد الفطر المبارك بمقر ديوان الإمارة بالدمام .
وحضر الاستقبال عدد من الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة وعدد كبير من أهالي المنطقة الشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.