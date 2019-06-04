اخبار السعوديه

أمير الشرقية ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك  والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 ( الدمام ) 

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز المهنئين بعيد الفطر المبارك بمقر ديوان الإمارة بالدمام .

وحضر الاستقبال عدد من الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة وعدد كبير من أهالي المنطقة الشرقية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا