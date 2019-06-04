شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بريدة)

رفع أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ـ حفظهما الله ـ والشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، واصلاً التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح القمم الثلاث التي عقدت مؤخراً في مكة المكرمة بجوار بيت الله الحرام، داعياً الله أن يديم على بلادنا عزّها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.

‪ونوه أمير القصيم بالجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة - أيدها الله - منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في عمارة ورعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مشيداً بجهود رجال الأمن في خدمة قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة؛ ليؤدي المعتمرون والزائرون نسكهم براحة ويسر واطمئنان، وبتسخير الإمكانات كافة في نجاح قمم مكة المكرمة .

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم، في قصره بمدينة بريدة بعد صلاة العيد اليوم، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك، يتقدمهم أصحاب الفضيلة العلماء وأعضاء مجلس المنطقة والأهالي، وجمعٌ من المواطنين ومديرو الإدارات الحكومية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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وقد بادلهم التهنئة، داعياً الله أن يتقبل من الجميع طاعاتهم.

وتناول الجميع طعام إفطار العيد على مائدته.

حضر الاستقبال الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ووكلاء الإمارة.