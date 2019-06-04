شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (أبها) رفع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير رفع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وتقدمها في ظل القيادة الرشيدة. جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة عسير اليوم، في صالة الاحتفالات الرئيسة بحي الخالدية في أبها، المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك من أصحاب الفضيلة والقضاة ومنسوبي وزارة الدفاع والداخلية وأمن الدولة من القيادات والضباط ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس المنطقة والمجلس البلدي.



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