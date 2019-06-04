شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يعايد المرضى المنومين بمستشفى الأمير متعب المركزي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

زار أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم المرضى المنومين على الأسرة البيضاء في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز المركزي بسكاكا.

وكان في استقباله لدى وصوله مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف بالنيابة فارس بن مخيلف الرويلي، ومدير المستشفى ضيف الله بن محمد الشراري.

وقدم أمير الجوف التهنئة للمرضى المنومين بمناسبة العيد السعيد، داعياً الله لهم بالشفاء العاجل، موجهاً -حفظه الله- بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعناية اللازمة لهم.

وقد أعرب المرضى المنومون وذووهم عن شكرهم لسمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على هذه الزيارة ،داعين الله لسموه بالتوفيق والسداد.