اخبار السعوديه

أمير الجوف يعايد المرضى المنومين بمستشفى الأمير متعب المركزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يعايد المرضى المنومين بمستشفى الأمير متعب المركزي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

زار أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم المرضى المنومين على الأسرة البيضاء في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز المركزي بسكاكا.

وكان في استقباله لدى وصوله مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف بالنيابة فارس بن مخيلف الرويلي، ومدير المستشفى ضيف الله بن محمد الشراري.

وقدم أمير الجوف التهنئة للمرضى المنومين بمناسبة العيد السعيد، داعياً الله لهم بالشفاء العاجل، موجهاً -حفظه الله- بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعناية اللازمة لهم.

وقد أعرب المرضى المنومون وذووهم عن شكرهم لسمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على هذه الزيارة ،داعين الله لسموه بالتوفيق والسداد.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الجوف يعايد المرضى المنومين بمستشفى الأمير متعب المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا