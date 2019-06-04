شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يستقبل الأهالي والمسؤولين بمناسبة عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الباحة)

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم ، المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك من أصحاب الفضيلة القضاة والمسؤولين ومشايخ القبائل والمواطنين، وذلك في قاعة الاستقبالات بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

ورفع أمير الباحة في بداية الاستقبال باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً سموه الله العلي القدير أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

وقدم مسؤولو وأهالي الباحة التهنئة لسموه بهذه المناسبة السعيدة، فيما بادلهم سموه التهنئة، داعياً الله أن يتقبل من الجميع طاعاتهم وصالح أعمالهم.

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وتخلل اللقاء كلمة لشيخ قبيلة بني كبير عثمان بن سويعد، هنأ فيها باسمه واسم أهالي الباحة القيادة الرشيدة - أعزها الله - وسمو أمير منطقة الباحة بمناسبة حلول عيد الفطر، منوهاً بما حققته قمم مكة المكرمة من نجاح، يعكس ما تتميز به المملكة من ثقل على المستويين الإقليمي والدولي.

كما ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه الكريم.

حضر الاستقبال الأمير محمد بن حسام بن سعود، ومدير شرطة الباحة، العميد وليد بن حمزة الحربي، ومدير عام مكتب أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.