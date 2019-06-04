شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يهنىء أهالي المنطقة بعيد الفطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (تبوك)

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم بقاعة الاستقبالات بالقصر الحكومي جموعاً من أهالي المنطقة وكبار ضباط القوات المسلحة بالشمالية الغربية وقادة الأفرع الأمنية بالمنطقة ومديري الادارات الحكومية الذين عبروا عن تهانيهم لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك .

ورفع أمير منطقة تبوك بإسمه وبإسم أهالي المنطقة اسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولأبناء المملكة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى العلي القدير

أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.

ونوه أمير تبوك بخطة موسم العمرة هذا العام التي سهلت على زوار بيت الله تأدية مناسك العمرة بكل يسر وسهوله في جو من الطمأنينة والخشوع والأمن والأمان .

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وأكد الأمير فهد بن سلطان ، حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على متابعة خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتجنيد مختلف الإمكانات البشرية والمادية لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال أمير تبوك:" إن العيد مناسبة عظيمة تزيد من الالفة والمحبة بين الناس وعلى الجميع اغتنام هذه الفرصة العظيمة وحث الأسر على الاستمتاع بيوم العيد ".

وقد تناول الجميع طعام الافطار الذي اقامه أمير منطقة تبوك بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .