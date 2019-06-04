شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (جيزان)استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بحضور نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم مديري الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس المنطقة ورجال الأعمال وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين وقادة وضباط القوات العسكرية المرابطة بالمنطقة وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك .
وبادل أمير جازان الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع ، رافعاً التهنئة الصادقة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان بهذه المناسبة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله- .
وهنأ الأمير محمد بن ناصر القيادة الرشيدة بما تحقق من نتائج ونجاح للقمم الثلاث "الخليجية والعربية والإسلامية " التي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -.
ونقل أمير منطقة جازان تحيات القيادة الرشيدة لمختلف القيادات والقطاعات العسكرية بالمنطقة مبرزاً ما يبذلونه من جهود ومهام للدفاع عن الدين والوطن راجياً العون والتوفيق للجميع .
وشدد على أهمية الدور المناط بالمواطن في حفظ الأمن والتعاون مع الجهات والقطاعات الأمنية والخدمية.
وقد تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة أمير منطقة جازان.
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