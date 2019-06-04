شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في قصر الحكم اليوم ، أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء، وأصحاب المعالي وكبار مسؤولي منطقة الرياض، وكبار ضباط القوات المسلحة، والحرس الوطني، والأمن العام، وحرس الحدود، وقوات الأمن الخاصة، والدفاع المدني، والمرور، وجمعاً من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وبادلهم الأمير فيصل بن بندر التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيدها على أبناء المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد في كلمة له على مبدأ التلاحم الذي تسير عليه بلادنا المباركة من منهجيتها في الشريعة الإسلامية السمحة وما تمثله هذه اللقاءات من شعور وطني يبعث في النفوس السعادة .

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بعد ذلك، تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سمو أمير منطقة الرياض.

حضر الاستقبال الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري والأمراء .

كما حضر الاستقبال، وكيل إمارة منطقة الرياض فيصل بن عبدالعزيز السديري، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ووكلاء إمارة منطقة الرياض المساعدين ومديرو العموم.