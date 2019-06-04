، تنظيم الكهرباء: لا تعويض لمتضرّري انقطاعات الجنوب إلا عبر القضاء ،

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أكد ممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس سعد السلامة، أن لن يتم تعويض أي متضرر في الأجهزة الكهربائية جراء حادثة انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية إلا عن طريق القضاء.
جاء ذلك خلال تعليقه على استفسار "الخليج 365" بشأن تعويض المتضررين جراء التذبذب والانقطاع؛ نظرًا لكونه أفسد أجهزتهم وأطعمتهم وأدويتهم، ومطالبين بالتعويض عن حجم الضرر الذي تعرض له سكان المناطق الجنوبية؛ حيث بين أن هناك أضرارًا جسيمة جدًّا يتم النظر لها وتحويلها للجهات القضائية للفصل فيها.
وكان قد تعرض عدد من الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمواطنين للتلف، وذلك جراء التذبذب والانقطاع الذي حدث.
تنظيم الكهرباء: لا تعويض لمتضرّري انقطاعات الجنوب إلا عبر القضاءفهد كاملي الخليج 365 2019-06-04
أكد ممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس سعد السلامة، أن لن يتم تعويض أي متضرر في الأجهزة الكهربائية جراء حادثة انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية إلا عن طريق القضاء.
جاء ذلك خلال تعليقه على استفسار "الخليج 365" بشأن تعويض المتضررين جراء التذبذب والانقطاع؛ نظرًا لكونه أفسد أجهزتهم وأطعمتهم وأدويتهم، ومطالبين بالتعويض عن حجم الضرر الذي تعرض له سكان المناطق الجنوبية؛ حيث بين أن هناك أضرارًا جسيمة جدًّا يتم النظر لها وتحويلها للجهات القضائية للفصل فيها.
وكان قد تعرض عدد من الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمواطنين للتلف، وذلك جراء التذبذب والانقطاع الذي حدث.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
12:32 PM
السلامة لـ"الخليج 365": هناك أضرار جسيمة يتم النظر لها وتحويلها للجهات القضائية
أكد ممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس سعد السلامة، أن لن يتم تعويض أي متضرر في الأجهزة الكهربائية جراء حادثة انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية إلا عن طريق القضاء.
جاء ذلك خلال تعليقه على استفسار "الخليج 365" بشأن تعويض المتضررين جراء التذبذب والانقطاع؛ نظرًا لكونه أفسد أجهزتهم وأطعمتهم وأدويتهم، ومطالبين بالتعويض عن حجم الضرر الذي تعرض له سكان المناطق الجنوبية؛ حيث بين أن هناك أضرارًا جسيمة جدًّا يتم النظر لها وتحويلها للجهات القضائية للفصل فيها.
وكان قد تعرض عدد من الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمواطنين للتلف، وذلك جراء التذبذب والانقطاع الذي حدث.
، تنظيم الكهرباء: لا تعويض لمتضرّري انقطاعات الجنوب إلا عبر القضاء ،
المصدر : الخليج 365
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