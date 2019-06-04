، غدًا.. انطلاق مهرجان "عيد العيساوية" بالحديقة النموذجية ،

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تنطلق يوم غد الأربعاء، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، فعاليات "مهرجان عيد العيساوية"، التي تنظمه بلدية العيساوية ومجلسها البلدي؛ حيث تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال زوار المهرجان، الذي تَمَيز هذا العام بالبرامج والفعاليات التي تقدم لكافة أفراد المجتمع من خلال الألعاب التي تخص الأطفال والعروض المقدمة من قِبَل فِرَق مشاركة احترافية، يتخلله أمسيات شعرية وإنشادية.
ووجهت بلدية العيساوية ومجلسها البلدي، الدعوة العامة للجميع لحضور فعاليات مهرجان عيد العيساوية الذي يبدأ من الساعة الخامسة عصرًا وحتى الثانية عشرة ليلًا، في الحديقة النموذجية، لقضاء أجمل الأوقات، ومشاهدة العروض التي سوف تقدم على مدى ٤ أيام.
غدًا.. انطلاق مهرجان "عيد العيساوية" بالحديقة النموذجيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-04
تنطلق يوم غد الأربعاء، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، فعاليات "مهرجان عيد العيساوية"، التي تنظمه بلدية العيساوية ومجلسها البلدي؛ حيث تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال زوار المهرجان، الذي تَمَيز هذا العام بالبرامج والفعاليات التي تقدم لكافة أفراد المجتمع من خلال الألعاب التي تخص الأطفال والعروض المقدمة من قِبَل فِرَق مشاركة احترافية، يتخلله أمسيات شعرية وإنشادية.
ووجهت بلدية العيساوية ومجلسها البلدي، الدعوة العامة للجميع لحضور فعاليات مهرجان عيد العيساوية الذي يبدأ من الساعة الخامسة عصرًا وحتى الثانية عشرة ليلًا، في الحديقة النموذجية، لقضاء أجمل الأوقات، ومشاهدة العروض التي سوف تقدم على مدى ٤ أيام.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
12:20 PM
تستمر 4 أيام.. ألعاب للأطفال وفعاليات منوعة لجميع الأسرة
تنطلق يوم غد الأربعاء، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، فعاليات "مهرجان عيد العيساوية"، التي تنظمه بلدية العيساوية ومجلسها البلدي؛ حيث تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال زوار المهرجان، الذي تَمَيز هذا العام بالبرامج والفعاليات التي تقدم لكافة أفراد المجتمع من خلال الألعاب التي تخص الأطفال والعروض المقدمة من قِبَل فِرَق مشاركة احترافية، يتخلله أمسيات شعرية وإنشادية.
ووجهت بلدية العيساوية ومجلسها البلدي، الدعوة العامة للجميع لحضور فعاليات مهرجان عيد العيساوية الذي يبدأ من الساعة الخامسة عصرًا وحتى الثانية عشرة ليلًا، في الحديقة النموذجية، لقضاء أجمل الأوقات، ومشاهدة العروض التي سوف تقدم على مدى ٤ أيام.
، غدًا.. انطلاق مهرجان "عيد العيساوية" بالحديقة النموذجية ،
المصدر : الخليج 365
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