، أمير تبوك يستقبل المهنئين بالعيد ويؤكد: مناسبة عظيمة تزيد من الألفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفع باسمه وباسم أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، بقاعة الاستقبالات بالقصر الحكومي، المواطنين وأعيان ومشايخ القبائل والأهالي بمنطقة تبوك الذين قدموا لتهنئة سموه بعيد الفطر السعيد.

كما استقبل كبار ضباط القوات المسلحة بالشمالية الغربية وقادة الأفرع الأمنية بالمنطقة ومديري الإدارات الحكومية الذين قدموا له التهنئة بعيد الفطر المبارك.

ورفع أمير منطقة تبوك باسمه وباسم أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله - ولكافة أبناء المملكة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، سائلا المولى العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.

ونوه بخطة العمرة هذا العام، والتي سهلت لزوار بيت الله تأدية مناسك العمرة بكل يسر وسهولة في جو من الطمأنينة والخشوع والأمن والأمان.

وأكد الأمير فهد بن سلطان حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على متابعة خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتجنيد كافة الإمكانات البشرية والمادية لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال إن العيد مناسبة عظيمة تزيد من الألفة والمحبة بين الناس، وعلى الجميع اغتنام هذه الفرصة العظيمة وحث الأسر على الاستمتاع بيوم العيد.

بعد ذلك حضر الجميع طعام الإفطار الذي أقامه سمو أمير منطقة تبوك بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.