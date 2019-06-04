محافظ حفر الباطن يستقبل المهنئين بعيد الفطر

2019-06-04

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

أدّى سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الشريع بحفر الباطن، واستقبل سموه في قاعة الضيافة في المحافظة جموعًا من المهنئين بعيد الفطر المبارك يتقدمهم أصحاب الفضيلة والمشايخ ومديرو الإدارات الحكومية وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمعٌ من المواطنين.

وقدّم الجميع التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، ولسمو محافظ حفر الباطن، وتناول الجميع مأدبة الإفطار على مائدة سموه.

ومن جانبه هنّأ سموه أهالي محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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