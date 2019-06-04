كشخة العيد يصل الترند السعودي .. من العايدين يا شعب الكرام

2019-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبادل العديد من المواطنين صورهم الشخصية تحت وسم كشخة العيد الذي تصدّر الترند السعودي خلال الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما تبادل المغردون التهاني بمناسبة عيد الفطر داعين الله عز وجل أن يتقبل منهم الصيام والقيام ويبلغهم رمضان سنوات عديدة وأعمارًا مديدة.

ولم تخلُ التعليقات في وسم كشخة العيد من الطرافة وروح الفكاهة إلا أنها تضمّنت العديد من معاني الحب والتواصل بين أبناء الشعب الواحد.

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ونشر علي اليامي صورة له وقد بدت عليه علامات الإرهاق والسهر وعلق عليها بالقول :” من العايدين لا أحد يسب ترا عيد ومواصلين”.

أما غدير فنشرت صورة لها وعلقت بالقول : “من العايدين كل عام وأنتم بخير”.

وقال هاني : “وكل ما شفت التكاتف في الشعور .. أحمد الله أني من أرض المملكة كل عام وأنتم بخير”.

ونشر أسامة مقطع فيديو يظهر انسيابية الحركة في الحرم المكي رغم الازدحام الشديد وعلّق عليه قائلًا : ” كل المدائن وإن جلت محاسنها ليست كـ مكة إجلالًا وتعظيمَا”.

وكانت جموع المصلين قد توافدت صباح اليوم على الجوامع والمساجد والمصليات لأداء صلاة العيد وسط مشاعر من البهجة والتكاتف والتعاون.