الاستعلام عن مقدار الأقساط الشهرية لقروض بنك التسليف، يقدم بنك التسليف والادخار السعودي سابقاً بنك التنمية الاجتماعية حاليا الكثير من أنواع التسهيلات في الحصول على القروض التي تكون العامل الأول في تحسين معيشة الكثير وتكون طرق السداد مختلفة ومتنوعة أيضا وهذا على حسب نوع القرض والمدة المراد فيها تسديد هذا القرض، وقام بنك التسليف والادخار السعودي بالإعلان عن عدد من الشروط التي تمكن المواطن السعودي من الاستفادة بهذه القروض، من بينها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويكون لديه عمل يمكنه من الانتظام في تسديد القروض ولا يقل هذا الدخل عشرة آلاف ريال سعودي، وغيرها من الشروط التي تم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للمصرف.

وهناك الكثير من أشكال قروض بنك التسليف مثل قروض زواج وقروض الأسرة وقروض الترميم، وبعد حصول المواطن على قروض بنك التسليف يقوم بتسديد أول دفعة من دفع القرض بعد مِضي ثلاثون يوماً على حصوله على القرض وأن ينتظم في تسديد الدفعات، وتبدأ الأقساط الشهرية من 300 ريال كحد أدني وتصل ل 1000 ريال كحد أعلى حسب قيمة القرض الذي يتحصل عليه المواطن من قروض بنك التسليف.

الجدير بالذكر أن بنك التسليف والادخار له عدة فروع منتشرة في جميع محافظات وأرجاء المملكة العربية السعودية، وأرقام بنك التسليف هي أسهل وسيله للسؤال عن الخدمات الكثيرة التي يقدمها بنك التسليف، وقد ارتفعت قيمة القرض الذي يقدمه بنك التسليف والادخار ليكون الحد الأدنى له 60 ألف ريال، وهذه القروض الاجتماعية التي يقدمها بنك التسليف لأبناء المجتمع المحتاجين لها أنها تكون دون فوائد على الإطلاق . وربما هذا ما يميزها عن باقي القروض الأخرى.

وكان البنك السعودي للتسليف والادخار قد اعتمد، قبل أسابيع، لائحة القروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة، وتضمنت رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى عشرة آلاف ريال بدلاً من ثمانية آلاف، إضافة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة القرض ليصبح 60 ألف ريال بدلاً من الحد الحالي البالغ 45 ألفاً، فضلاً عن إلغاء شرط العمر بالنسبة لقرض الأسرة.

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