الاستعلام عن مدة الحصول على قروض بنك التسليف، قام بنك التسليف والادخار السعودي بالإعلان عن عدد من الشروط التي تمكن المواطن السعودي من الاستفادة بهذه القروض، من بينها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويكون لديه عمل يمكنه من الانتظام في تسديد القروض ولا يقل هذا الدخل عشرة آلاف ريال سعودي، وغيرها من الشروط التي تم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للمصرف، ويقدم بنك التسليف والادخار عروض كثيرة حتى يمكن المخترعين وأصحاب الابتكار والابداع من حصولهم على القروض المالية لتطوير أفكارهم الابداعية وتحويلها إلى مشروعات ناجحة يستفاد منها فرديًا ومجتمعيًا، وكذلك يشارك في تحسين ودعم المشاريع الصغيرة، ويقدم التمويلات إليهم، كما يقدمها للسائقين الراغبين في شراء سيارات النقل المدرسي أو سيارات الأجرة.

التقديم على قروض بنك التسليف

الاستعلام عن مدة الحصول على قروض بنك التسليف

يمكن الاستعلام عن الأقساط المدفوعة وشروط الحصول على قروض بنك التسليف السعودي، من خلال هذا المقال سوف يتم شرح كيفية معرفة “الأقساط المدفوعة” إلى بنك التسليف السعودي من خلال الموقع الرسمي لبنك التسليف على شبكة الأنترنت ثم تسجيل الدخول حيث يتيح بنك التسليف والادخار السعودي إمكانية الاستعلام عن أقساط القرض من حيث الحيثيات والشروط الواجبة على إثرها منح المقترضين “آلية دفع الأقساط”.

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وقامت البوابة الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية الخاصة بالتسليف بشكل مسبق بإطلاق النموذج الذي يتيح من خلاله لجميع المستفيدين من القروض الخاصة بالبنك للاستعلام عن القروض وللمعرفة بالمتبقي من قيمة القرض ومدته حتى الانتهاء.

الاسم ( اسم الشخص الذي حصل على قرض بنك التسليف )

رقم الهوية ( رقم السجل المدني الذي تم التسجيل به في بنك التسليف )

رقم الحساب ( رقم حسابك لتسديد أقساط بنك التسليف )

تاريخ القرض ( تاريخ حصولك على قرض بنك التسليف )

نوع القرض ( بنك التسليف يقدم عدة قروض من ضمنها قرض الزواج ، قرض الأسرة ، قرض الترميم )

الفرع ( هو الفرع التي تم تسليمه مستنداتك للحصول على قرض بنك التسليف )

كما وضحت أدارة البنك أنه تم تقديم أكثر من 660 ألف قرض بمبلغ يزيد على 27 بليون ريال، وبمعدل 18 ألف قرض شهرياً بقيمة تزيد على 800 مليون ريال. وأفاد بأن تعديل اللائحة سيمكّن البنك من شمول شريحة أكبر من المستفيدين، متوقعاً زيادة عدد المستفيدين من خدماته بنسبة 200 %.

وتتعدد مسميات قروض بنك التسليف والادخار السعودي ما بين قروض زواج وقروض الأسرة وقروض الترميم وغيرهم من المسميات الأخرى القروض، ويتم تسديد أول دفعة من دفع القرض بعد مِضي 30 يوم على حصوله على القرض من البنك، وتبدأ الأقساط الشهرية للبنك بداية من 300 ريال كحد أدنى وتصل ل 1000 ريال كحد أعلى حسب قيمة القرض الذي يحصل عليه المواطن من قروض بنك التسليف.

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