، "العبادي": نعمل على إعادة هيكلة شركة الكهرباء ونأسف لما حدث بالجنوب ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: بدأنا باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير للوصول لحل جذري للمشكلة

فهد كاملي - الخليج 365 - جازان: أبدى وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور نايف العبادي، أسفه لما حدث في المنطقة الجنوبية من انقطاع تام للكهرباء خلال الأيام الماضية، مبيناً أن وزارته بدأت باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير للوصول لحل جذري لهذه المشكلة.

وبين العبادي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز بقصر الأمير بجازان؛ أن الوزارة بدأت بخطط لمتابعة هذه الحادثة بالتحديد، وكذلك العمل على تحسين كفاءة الخدمة وعدم انقطاعها بشكل متكرر، وكذلك هناك إعادة نظر في إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء؛ وذلك لتقديم خدمة رائعة تليق بالمواطن السعودي.

جاء ذلك خلال اجتماع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز الطارئ مع وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروه المعدنية الدكتور نايف العبادي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد حسين السديري، وممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس سعد السلامة، وذلك لبحث إمكانية تلافي ذلك مستقبلاً.