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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، صباح اليوم، في قصر الصفا بمكة المكرمة كلًّا من: مساعد سمو وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي والمستشار بمكتب سمو وزير الدفاع مدير إدارة الشؤون الخاصة بمكتب سمو وزير الدفاع أ.خالد الريس، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفريق عيد الشلوي، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع، الذين قدموا للسلام على سمو ولي العهد وتهنئته بعيد الفطر المبارك.
ونقل سمو ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية -حفظه الله- وتهانيه لهم بعيد الفطر المبارك.
قصر الصفا.. ولي العهد يستقبل كبار المسؤولين والقادة في وزارة الدفاع
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، صباح اليوم، في قصر الصفا بمكة المكرمة كلًّا من: مساعد سمو وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي والمستشار بمكتب سمو وزير الدفاع مدير إدارة الشؤون الخاصة بمكتب سمو وزير الدفاع أ.خالد الريس، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفريق عيد الشلوي، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع، الذين قدموا للسلام على سمو ولي العهد وتهنئته بعيد الفطر المبارك.
ونقل سمو ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية -حفظه الله- وتهانيه لهم بعيد الفطر المبارك.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
11:18 AM
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
11:25 AM
بحضور الأمير خالد بن سلمان وقَدِموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، صباح اليوم، في قصر الصفا بمكة المكرمة كلًّا من: مساعد سمو وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي والمستشار بمكتب سمو وزير الدفاع مدير إدارة الشؤون الخاصة بمكتب سمو وزير الدفاع أ.خالد الريس، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفريق عيد الشلوي، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع، الذين قدموا للسلام على سمو ولي العهد وتهنئته بعيد الفطر المبارك.
ونقل سمو ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية -حفظه الله- وتهانيه لهم بعيد الفطر المبارك.
، قصر الصفا.. ولي العهد يستقبل كبار المسؤولين والقادة في وزارة الدفاع ،
المصدر : الخليج 365
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