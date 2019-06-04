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محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية صباح اليوم في محطات الرياض والدمام والهفوف وبقيق، بالمسافرين القادمين والمغادرين بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ حيث قام منسوبو خدمات الركاب بالخطوط الحديدية باستقبال المسافرين القادمين والمغادرين بالقهوة العربية والمرطبات والورود، وكذلك توزيع الحلوى على الأطفال.
وأعرب عدد كبير من مسافري الخطوط الحديدية القادمين والمغادرين في المحطات المختلفة، عن سعادتهم بهذه المبادرة الاحتفالية الجميلة، ولفت انتباههم مظاهر البهجة والفرح في المحطات، وكذلك حفاوة استقبال وتوديع منسوبي المؤسسة للمسافرين والأطفال ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.
شاهد.. كيف عايدت "الخطوط الحديدية" مسافريها صباح العيدعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-04
احتفلت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية صباح اليوم في محطات الرياض والدمام والهفوف وبقيق، بالمسافرين القادمين والمغادرين بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ حيث قام منسوبو خدمات الركاب بالخطوط الحديدية باستقبال المسافرين القادمين والمغادرين بالقهوة العربية والمرطبات والورود، وكذلك توزيع الحلوى على الأطفال.
وأعرب عدد كبير من مسافري الخطوط الحديدية القادمين والمغادرين في المحطات المختلفة، عن سعادتهم بهذه المبادرة الاحتفالية الجميلة، ولفت انتباههم مظاهر البهجة والفرح في المحطات، وكذلك حفاوة استقبال وتوديع منسوبي المؤسسة للمسافرين والأطفال ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
11:11 AM
احتفلت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية صباح اليوم في محطات الرياض والدمام والهفوف وبقيق، بالمسافرين القادمين والمغادرين بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ حيث قام منسوبو خدمات الركاب بالخطوط الحديدية باستقبال المسافرين القادمين والمغادرين بالقهوة العربية والمرطبات والورود، وكذلك توزيع الحلوى على الأطفال.
وأعرب عدد كبير من مسافري الخطوط الحديدية القادمين والمغادرين في المحطات المختلفة، عن سعادتهم بهذه المبادرة الاحتفالية الجميلة، ولفت انتباههم مظاهر البهجة والفرح في المحطات، وكذلك حفاوة استقبال وتوديع منسوبي المؤسسة للمسافرين والأطفال ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.
، شاهد.. كيف عايدت "الخطوط الحديدية" مسافريها صباح العيد ،
المصدر : الخليج 365
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