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بمناسبة عيد الفطر المبارك، يقصد المسلمون في موسكو "الجامع الكبير"، اليوم الثلاثاء لأداء صلاة العيد.
واستقبل "الجامع الكبير" مثل كل عام، أعدادًا غفيرة من المواطنين الروس والجالية المسلمة المقيمة في موسكو.
ووفق "روسيا اليوم"؛ فعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة عن عدد المسلمين في روسيا؛ حيث لا تجبر الدولة مواطنيها على الإعلان عن دياناتهم في الوثائق الرسمية؛ إلا أن إحصاء عام 2002 تَوصل إلى أن عدد المسلمين في روسيا هو 14.5 مليون نسمة؛ وهو ما كان يمثل آنذاك 10% من تعداد السكان؛ بينما يشير مركز بيو للأبحاث، وهو مركز بحثي أمريكي يعمل في مجال أبحاث الشعوب والنشر، إلى أن المسلمين يشكلون نحو 11% من إجمالي سكان روسيا؛ بينما يتوقع المركز أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 13% بحلول عام 2030، وإلى نحو 17% بحلول عام 2050.
كذلك يشكل المسلمون أغلبية سكان جمهوريتيْ بشكورتوستان وتترستان (منطقة نهر الفولغا)، وكذلك يسود الإسلام بين القوميات الواقعة شمال منطقة القوقاز بين البحر الأسود وبحر قزوين، ومنهم الشركس والبلقار والشيشان والإنغوشيون والقبرديون والقراشاي وعدد من شعوب داغستان، كما تشهد مناطق أخرى من البلاد تزايدًا ملحوظًا من السكان المسلمين في موسكو، وضواحي أورنبورغ، بالإضافة إلى جمهورية أديغيا ومقاطعة آستراخان في المنطقة الفيدرالية الجنوبية. وهناك أكثر من 5000 منظمة إسلامية مسجلة على أراضي روسيا؛ مما يعادل سدس عدد المنظمات الدينية الأرثوذكسية المسجلة في البلاد.
فيديو من موسكو.. المسلمون يؤدون صلاة العيد في "الجامع الكبير"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-04
بمناسبة عيد الفطر المبارك، يقصد المسلمون في موسكو "الجامع الكبير"، اليوم الثلاثاء لأداء صلاة العيد.
واستقبل "الجامع الكبير" مثل كل عام، أعدادًا غفيرة من المواطنين الروس والجالية المسلمة المقيمة في موسكو.
ووفق "روسيا اليوم"؛ فعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة عن عدد المسلمين في روسيا؛ حيث لا تجبر الدولة مواطنيها على الإعلان عن دياناتهم في الوثائق الرسمية؛ إلا أن إحصاء عام 2002 تَوصل إلى أن عدد المسلمين في روسيا هو 14.5 مليون نسمة؛ وهو ما كان يمثل آنذاك 10% من تعداد السكان؛ بينما يشير مركز بيو للأبحاث، وهو مركز بحثي أمريكي يعمل في مجال أبحاث الشعوب والنشر، إلى أن المسلمين يشكلون نحو 11% من إجمالي سكان روسيا؛ بينما يتوقع المركز أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 13% بحلول عام 2030، وإلى نحو 17% بحلول عام 2050.
كذلك يشكل المسلمون أغلبية سكان جمهوريتيْ بشكورتوستان وتترستان (منطقة نهر الفولغا)، وكذلك يسود الإسلام بين القوميات الواقعة شمال منطقة القوقاز بين البحر الأسود وبحر قزوين، ومنهم الشركس والبلقار والشيشان والإنغوشيون والقبرديون والقراشاي وعدد من شعوب داغستان، كما تشهد مناطق أخرى من البلاد تزايدًا ملحوظًا من السكان المسلمين في موسكو، وضواحي أورنبورغ، بالإضافة إلى جمهورية أديغيا ومقاطعة آستراخان في المنطقة الفيدرالية الجنوبية. وهناك أكثر من 5000 منظمة إسلامية مسجلة على أراضي روسيا؛ مما يعادل سدس عدد المنظمات الدينية الأرثوذكسية المسجلة في البلاد.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
11:07 AM
استقبل أعدادًا غفيرة من المواطنين الروس والجالية المسلمة المقيمة
بمناسبة عيد الفطر المبارك، يقصد المسلمون في موسكو "الجامع الكبير"، اليوم الثلاثاء لأداء صلاة العيد.
واستقبل "الجامع الكبير" مثل كل عام، أعدادًا غفيرة من المواطنين الروس والجالية المسلمة المقيمة في موسكو.
ووفق "روسيا اليوم"؛ فعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة عن عدد المسلمين في روسيا؛ حيث لا تجبر الدولة مواطنيها على الإعلان عن دياناتهم في الوثائق الرسمية؛ إلا أن إحصاء عام 2002 تَوصل إلى أن عدد المسلمين في روسيا هو 14.5 مليون نسمة؛ وهو ما كان يمثل آنذاك 10% من تعداد السكان؛ بينما يشير مركز بيو للأبحاث، وهو مركز بحثي أمريكي يعمل في مجال أبحاث الشعوب والنشر، إلى أن المسلمين يشكلون نحو 11% من إجمالي سكان روسيا؛ بينما يتوقع المركز أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 13% بحلول عام 2030، وإلى نحو 17% بحلول عام 2050.
كذلك يشكل المسلمون أغلبية سكان جمهوريتيْ بشكورتوستان وتترستان (منطقة نهر الفولغا)، وكذلك يسود الإسلام بين القوميات الواقعة شمال منطقة القوقاز بين البحر الأسود وبحر قزوين، ومنهم الشركس والبلقار والشيشان والإنغوشيون والقبرديون والقراشاي وعدد من شعوب داغستان، كما تشهد مناطق أخرى من البلاد تزايدًا ملحوظًا من السكان المسلمين في موسكو، وضواحي أورنبورغ، بالإضافة إلى جمهورية أديغيا ومقاطعة آستراخان في المنطقة الفيدرالية الجنوبية. وهناك أكثر من 5000 منظمة إسلامية مسجلة على أراضي روسيا؛ مما يعادل سدس عدد المنظمات الدينية الأرثوذكسية المسجلة في البلاد.
، فيديو من موسكو.. المسلمون يؤدون صلاة العيد في "الجامع الكبير" ،
المصدر : الخليج 365
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