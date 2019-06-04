، شاهد.. "محافظ الأفلاج" يعايد المرضى المنومين بالمستشفى العام ،

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قام محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم الثلاثاء، بمعايدة المرضى المنومين بمستشفى الأفلاج العام.
واطمأن الهزاني خلال زيارته للمرضى بالمستشفى، يرافقه مدير مستشفى الأفلاج المكلف إبراهيم الشريد، على المرضى بغرف التنويم والطوارئ، وقدم لهم هدايا لمشاركتهم فرحة العيد، كما استمع لشرح مفصل عن حالات المرضى من الفريق الطبي الذي رافقه خلال جولته بالمستشفى.
من جهتهم، ثمّن المرضى لمحافظ الأفلاج، تخفيف معاناتهم بالزيارة والمعايدة، والاستماع لاحتياجاتهم، كذلك تلمس الهزاني احتياجات المراجعين الذين الْتقى بهم داخل أروقة المستشفى، وحث العاملين بالمستشفى على مضاعفة الجهد لتقديم أرقى الخدمات للمرضى والمراجعين؛ مثمنًا في الوقت نفسه للعاملين بالمستشفى جهودهم في خدمة المرضى.
شاهد.. "محافظ الأفلاج" يعايد المرضى المنومين بالمستشفى العامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-04
قام محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم الثلاثاء، بمعايدة المرضى المنومين بمستشفى الأفلاج العام.
واطمأن الهزاني خلال زيارته للمرضى بالمستشفى، يرافقه مدير مستشفى الأفلاج المكلف إبراهيم الشريد، على المرضى بغرف التنويم والطوارئ، وقدم لهم هدايا لمشاركتهم فرحة العيد، كما استمع لشرح مفصل عن حالات المرضى من الفريق الطبي الذي رافقه خلال جولته بالمستشفى.
من جهتهم، ثمّن المرضى لمحافظ الأفلاج، تخفيف معاناتهم بالزيارة والمعايدة، والاستماع لاحتياجاتهم، كذلك تلمس الهزاني احتياجات المراجعين الذين الْتقى بهم داخل أروقة المستشفى، وحث العاملين بالمستشفى على مضاعفة الجهد لتقديم أرقى الخدمات للمرضى والمراجعين؛ مثمنًا في الوقت نفسه للعاملين بالمستشفى جهودهم في خدمة المرضى.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
10:37 AM
حث العاملين على مضاعفة الجهد لتقديم أرقى الخدمات للمرضى والمراجعين
قام محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم الثلاثاء، بمعايدة المرضى المنومين بمستشفى الأفلاج العام.
واطمأن الهزاني خلال زيارته للمرضى بالمستشفى، يرافقه مدير مستشفى الأفلاج المكلف إبراهيم الشريد، على المرضى بغرف التنويم والطوارئ، وقدم لهم هدايا لمشاركتهم فرحة العيد، كما استمع لشرح مفصل عن حالات المرضى من الفريق الطبي الذي رافقه خلال جولته بالمستشفى.
من جهتهم، ثمّن المرضى لمحافظ الأفلاج، تخفيف معاناتهم بالزيارة والمعايدة، والاستماع لاحتياجاتهم، كذلك تلمس الهزاني احتياجات المراجعين الذين الْتقى بهم داخل أروقة المستشفى، وحث العاملين بالمستشفى على مضاعفة الجهد لتقديم أرقى الخدمات للمرضى والمراجعين؛ مثمنًا في الوقت نفسه للعاملين بالمستشفى جهودهم في خدمة المرضى.
، شاهد.. "محافظ الأفلاج" يعايد المرضى المنومين بالمستشفى العام ،
المصدر : الخليج 365
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