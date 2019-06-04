، "الخليج 365" ترصد مشاعر الفرح وجهود رجال الأمن بمصلى العيد بتربة ،

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رصدت عدسة الخليج 365، صباح اليوم الثلاثاء، لحظات مشاعر الفرح بعيد الفطر المبارك التي شكّل بهاءُ جموعِ المصلين فيها بصلاة العيد، لوحةً جمالية تعكس روح الأخوة بين الجميع.
ولم تغفل عدسة "الخليج 365" عن جهود رجال الأمن في تنظيم الحركة المرورية من قِبَل رجال المرور، مع تمركز عدد من الدوريات في المواقع لرفع مستوى الأمن من قِبَل أفراد شرطة محافظة تربة، كما قامت فِرَق الدفاع المدني بتنفيذ خطط احترازية، وانتشار آليات الدفاع المدني بعدد من المواقع؛ فيما تواجدت الفِرَق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر مكوّنين جميعهم فريق عمل منظم يقوم بمجهودات جبارة لتوفير الأمن للمصلين، وتسهيل تحركاتهم لأداء صلاة العيد بكل يُسر وسهولة.
"الخليج 365" ترصد مشاعر الفرح وجهود رجال الأمن بمصلى العيد بتربةسعد البقمي الخليج 365 2019-06-04
رصدت عدسة الخليج 365، صباح اليوم الثلاثاء، لحظات مشاعر الفرح بعيد الفطر المبارك التي شكّل بهاءُ جموعِ المصلين فيها بصلاة العيد، لوحةً جمالية تعكس روح الأخوة بين الجميع.
ولم تغفل عدسة "الخليج 365" عن جهود رجال الأمن في تنظيم الحركة المرورية من قِبَل رجال المرور، مع تمركز عدد من الدوريات في المواقع لرفع مستوى الأمن من قِبَل أفراد شرطة محافظة تربة، كما قامت فِرَق الدفاع المدني بتنفيذ خطط احترازية، وانتشار آليات الدفاع المدني بعدد من المواقع؛ فيما تواجدت الفِرَق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر مكوّنين جميعهم فريق عمل منظم يقوم بمجهودات جبارة لتوفير الأمن للمصلين، وتسهيل تحركاتهم لأداء صلاة العيد بكل يُسر وسهولة.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
10:26 AM
خطط أمنية وإسعافية واحترازية منظمة شارك بها عدد من القطاعات
رصدت عدسة الخليج 365، صباح اليوم الثلاثاء، لحظات مشاعر الفرح بعيد الفطر المبارك التي شكّل بهاءُ جموعِ المصلين فيها بصلاة العيد، لوحةً جمالية تعكس روح الأخوة بين الجميع.
ولم تغفل عدسة "الخليج 365" عن جهود رجال الأمن في تنظيم الحركة المرورية من قِبَل رجال المرور، مع تمركز عدد من الدوريات في المواقع لرفع مستوى الأمن من قِبَل أفراد شرطة محافظة تربة، كما قامت فِرَق الدفاع المدني بتنفيذ خطط احترازية، وانتشار آليات الدفاع المدني بعدد من المواقع؛ فيما تواجدت الفِرَق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر مكوّنين جميعهم فريق عمل منظم يقوم بمجهودات جبارة لتوفير الأمن للمصلين، وتسهيل تحركاتهم لأداء صلاة العيد بكل يُسر وسهولة.
، "الخليج 365" ترصد مشاعر الفرح وجهود رجال الأمن بمصلى العيد بتربة ،
المصدر : الخليج 365
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