رئيسة بلدية ذهبان تنهي معاناة الأهالي مع مصلى العيد الترابي

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أنهت رئيسة بلدية ذهبان "شذى المهنا" معاناة أهالي قرية ذهبان مع مصلى العيد الترابي بالقرية، بعد أن شرعت البلدية أخيرًا في سفلتته، لتنهي بذلك معاناة استمرت سنوات.
جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها بلدية ذهبان، للعناية والاهتمام بالمصليات والمساجد المحددة لإقامة صلاة العيد. © Sabq News قدمت بواسطة
وقالت "المهنا" لـ"سبق" خطوة سفلتة مصلى العيد بذهبان تأتي تلبية لمطالبات الأهالي، بعد أن كان المصلى ترابيًا لسنوات. © Sabq News قدمت بواسطة
من جانب آخر؛ أكدت شذى المهنا رئيسة بلدية ذهبان أنه تم تنفيذ فكرة توحيد زي العمالة في صوالين الحلاقة داخل نطاق البلدية، بنسبة 90 %، والتي تشهد إقبالاً كبيرًا تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك. © Sabq News قدمت بواسطة
وقامت البلدية استعدادًا لعيد الفطر المبارك؛ بأعمال النظافة التي تمت على جوامع ومصليات العيد بذهبان، وعددها خمسة، هي؛ مصلى العيد بذهبان الواقع في الحي الغربي، وجامع الذاكرين الخامس، ومسجد داخل الجهني، والمسجد الجليل، ومسجد البر، حيث نفذت البلدية أعمال النظافة فيها ضمن جهود تجهيز المصليات والمساجد المحددة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.
صلاة عيد الفطر في مسجد الرحمن بالإمارات
من Elwatan
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.