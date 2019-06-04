رئيسة بلدية ذهبان تنهي معاناة الأهالي مع مصلى العيد الترابي

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أنهت رئيسة بلدية ذهبان "شذى المهنا" معاناة أهالي قرية ذهبان مع مصلى العيد الترابي بالقرية، بعد أن شرعت البلدية أخيرًا في سفلتته، لتنهي بذلك معاناة استمرت سنوات.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها بلدية ذهبان، للعناية والاهتمام بالمصليات والمساجد المحددة لإقامة صلاة العيد. © Sabq News قدمت بواسطة

وقالت "المهنا" لـ"سبق" خطوة سفلتة مصلى العيد بذهبان تأتي تلبية لمطالبات الأهالي، بعد أن كان المصلى ترابيًا لسنوات. © Sabq News قدمت بواسطة

من جانب آخر؛ أكدت شذى المهنا رئيسة بلدية ذهبان أنه تم تنفيذ فكرة توحيد زي العمالة في صوالين الحلاقة داخل نطاق البلدية، بنسبة 90 %، والتي تشهد إقبالاً كبيرًا تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك. © Sabq News قدمت بواسطة

وقامت البلدية استعدادًا لعيد الفطر المبارك؛ بأعمال النظافة التي تمت على جوامع ومصليات العيد بذهبان، وعددها خمسة، هي؛ مصلى العيد بذهبان الواقع في الحي الغربي، وجامع الذاكرين الخامس، ومسجد داخل الجهني، والمسجد الجليل، ومسجد البر، حيث نفذت البلدية أعمال النظافة فيها ضمن جهود تجهيز المصليات والمساجد المحددة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

صلاة عيد الفطر في مسجد الرحمن بالإمارات

من Elwatan

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