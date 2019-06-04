إعفاء مدير جامعة الطائف من منصبه .. وهذا أول تعليق له

صدر أمر سام بإعفاء مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان من منصبه. وأكد زمان في رسالة «واتس» لقروب أعضاء الجامعة، أن الأمر صدر بإعفائه من منصبه، مبينا أن وزير التعليم كلف الدكتور سعد الزهراني بإدارة الجامعة.

وقال في تغريدة له على «تويتر» أمس (الإثنين): «أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين على الثقة الكريمة التي شرُفت بها خلال فترة عملي مديراً لجامعة الطائف». وأضاف في أخرى «خالص الشكر لجميع الزملاء والزميلات وكلاء الجامعة والعمداء والعميدات وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وجميع منسوبي الجامعة الذين شرُفت بالعمل معهم خلال الفترة الماضية، متمنياً لجامعة الطائف مزيداً من التقدم، ولوطننا الغالي دوام الأمن والرخاء».