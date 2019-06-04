مواطن يحول كامل حقوقه التقاعدية بالخطأ تفاعلاً مع مبادرة “فرجت” ويستغيث إعادة المبلغ

أخطأ مواطن أراد التبرع لأحد المسجونين ضمن مبادرة “فرجت” وبدلا من تحويل مبلغ بسيط مساهمة منه في إطلاق سراحه، قام بتحويل كامل رصيده في حسابه البنكي بالخطأ، إلى مبادرة “فرجت”، وهي أموال حقوقه التقاعدية. ونشر المواطن تفاصيل الواقعة أنه كان يقصد خيرا لوجه الله تعالى بتحويل مبلغ بسيط كتبرع لإطلاق سجين، إلا أنه بالخطأ وعبر تطبيق البنك الاهلي تم سداد كامل الدين للسجين من رصيده، مقسما بالله أن المبلغ المحول هو حقوق مالية تقاعدية.

وطلب الرجل المساعدة في كيفية إلغاء التحويل، وإعادة أمواله على أن يقوم بالتبرع بمبلغ آخر، موضحا أن المبلغ المحول من حسابه للسجين هو 386 ألف ريال و675 ريالا وهي حقوق تقاعدية تسلمها عن خدمته العسكرية. وأكد المواطن المتبرع أنه تواصل مع البنك التابع له، ورد على طلبه باسترداد المبلغ المحول، برسالة (تم دراسة طلب رقم 126286097978-5323 ونعتذر عن تلبية ما ورد فيه). وأكد المتبرع أن ما ذكره حصل في لحظة غيرت حياته بشكل لا يتصور، وأنه الآن في حالة يرثى لها، ولم يستطع أن يخفي الموضوع عن أسرته، وأن كل ما يتمناه استرجاع المبلغ اللي حول بالخطأ، على أن يقوم بالتبرع بمبلغ آخر.