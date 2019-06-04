خادم الحرمين يغادر مكة ويصل جدة

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صباح اليوم مكة المكرمة بعد أن قضى العشر الأواخر من شهر رمضان بجوار بيت الله الحرام.

وكان في وداعه بقصر الصفا، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من المسؤولين.

وقد وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى محافظة جدة في وقت لاحق اليوم.

وأدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكة المكرمة صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين الديوان الملكي بقصر الصفا كان في استقباله، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.