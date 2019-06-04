خادم الحرمين يُهنئ المسلمين بعيد الفطر من «جوار بيت الله الحرام»

جدَّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، تهنئته للمسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.
وقال خادم الحرمين في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام.. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، والأمة العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير.. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك».
وكان خادم الحرمين قد وجَّه كلمة للمواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام، تركي بن عبدالله الشبانة، مساء أمس الاثنين.
وأكّد الملك سلمان، في كلمته، أنّ المملكة العربية السعودية في تسعى في خدمة القضايا الإسلامية ودعم السلام، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق الأمة الإسلامية إلى ما فيه خيرها وصلاحها، وأن يجمع كلمة المسلمين على إتباع كتابه المبين، والأخذ بهدي نبيه الكريم صلى اللهُ عليهِ وسلم، وأن يوحِّد كلمتهم على الخير، ويرفع شأنهم ويبلِّغَهم آمالَهم.
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