‪   الهلال الأحمر بجدة يُعلن تمركز 4 فرق إسعاف في مصليات العيد المزدحمة

تتمركز فرق الإسعاف بمحافظة جدة في مصليات العيد، صباح اليوم الثلاثاء؛ لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى والمحتاجين إليها.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة، عبدالله أحمد أبوزيد، إن مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة سلطان بن سعد المالكي، اعتمد خطة تمركز فرق الإسعاف بالمحافظة خلال صلاة العيد؛ لسرعة الاستجابة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لطالب الخدمة.

وأشار أبوزيد، إلى أنه ستتمركز 4 فرق إسعاف بجانب مصليات العيد المزدحمة، بالإضافة لفرقتين بالواجهة البحرية ونافورة الحمراء بجدة، مُتمنيًا السلامة للجميع.

وأهابت هيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة، بأخذ الحيطة والحذر؛ نظرًا لما ستشهده شوارع المحافظة من ازدحام شديد.

يُذكر أن الهلال الأحمر بمحافظة جدة، قد استعد منذ وقت مبكر، وذلك بوضع الخطط والبرامج لهذه المناسبة الدينية والاجتماعية، ووضع التدابير اللازمة من أجل سلامة الجميع.