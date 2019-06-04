القبض على مواطنين أطلقا النار على منزل ومركبة بـ«ربوة الرياض»

أعلنت شرطة الرياض، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطنين اثنين أطلقا النار من مركبة متحركة على منزل، وسيارة متوقفة أمامه بحي الربوة بمدينة الرياض.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطنين اثنين، بعد توافر الأدلة على قيامهما بإطلاق النار من مركبة متحركة على منزل، ومركبة متوقفة عنده بحي الربوة بمدينة الرياض.

وأشار المتحدث باسم شرطة الرياض، إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

ووفق البيان، الذي نشره الحساب الرسمي للأمن العام، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «وشرطة الرياض إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة؛ لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره».